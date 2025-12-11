Средний размер социальной пенсии после индексации в 2026 году составит 16,59 тысячи рублей, следует из закона, который подписал президент России Владимир Путин.

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы, который ранее принял президент предусматривает индексацию социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля 2026 года.

После апрельской индексации средний размер социальной пенсии составит 16,59 тысячи рублей.

Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.