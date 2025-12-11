НАВЕРХ
США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику

Источник:
The Wall Street Journal
427 1
Капитолий
Фото: Мартин Фальбизонер / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику и восстановить поставки российских энергоносителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа ознакомила «европейских коллег с серией документов», в которых изложила свое видение послевоенного «восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику», рассказали изданию источники.

Американские компании собираются «инвестировать в стратегические секторы России — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике», говорится в документах.

Речь также идет о восстановлении поставок российских энергоносителей в Западную Европу в рамках плана мирного урегулирования на Украине.

Вашингтон также изложил Европе «планы по использованию финансовыми компаниями США около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для реализации проектов на Украине».

Эти средства предлагается задействовать в том числе «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская АЭС, сообщили источники.

Политика #Мир #Деньги
