Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана

Источник:
The Financial Times
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на решение по поводу мирного плана, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение по Украине к католическому Рождеству — 25 декабря, рассказали изданию источники.

Зеленский ранее сказал, что ему необходимо время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.

Один из источников описал позицию украинской стороны как тупиковую: Украина застряла между условиями по территориям, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть.

Накануне Зеленский заявил, что Украина совместно с Европой готовит свою версию мирного плана. По его словам, из нового плана, который состоит из 20 пунктов, убрали неприемлемые для Киева положения.

Политика #Мир
physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

Батя на диване

избитый боксер лежит на полу ринга и хрипит смотря на победителя -" будет ничья но при моих условиях"

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.