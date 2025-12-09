Два амурских тигренка впервые вышли к публике в Московском зоопарке

Два амурских тигренка, появившиеся на свет в конце августа, впервые вышли к публике в Московском зоопарке. Все это время мама их прятала от посторонних.

Родителями тигрят стала самка Шива и самец Амур-Орион. «Детеныши от таких родителей – по-настоящему "королевская двойня", так как они родились от тигров-природников и теперь внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», — говорится в сообщении Московского зоопарка.

Самец и самочка появились на свет в конце августа, но мама долго прятала их от посторонних. Сотрудники Центра воспроизводства старались по минимуму заходить в вольер с малышами, чтобы лишний раз не беспокоить животных.

Спустя месяц с момента рождения состоялось первое взвешивание, которое показало, что тигрята весят по семь килограммов каждый. Это хорошие показатели для этого возраста. В середине ноября состоялась плановая вакцинация и малышей снова взвесили — они были уже по 12 килограммов.