Раскрыты два самых спорных вопроса на переговорах по Украине

РБК
Переговоры в Кремле
Фото: © пресс-служба Кремля

Стороны для завершения украинского конфликта должны решить два самых острых вопроса — принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — приводит РБК заявление Келлога.

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявляли, что, пока президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, он не подпишет отказ от территорий.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС.

Политика #Мир
