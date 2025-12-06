НАВЕРХ
Долина показала паспорт мошенника с фото Человека-паука Тома Холланда

Источник:
Sibnet.ru
560 0

Один из мошенников, обманувших певицу Ларису Долину, использовал в поддельном паспорте фотографию голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

Долина в специальном выпуске программы «Пусть говорят» показала фото паспорта на имя 36-летнего Андрея Олеговича Лукина, которое ей прислал мошенник для подтверждения своей личности. Он хотел, чтобы она оформила на него доверенность.

В качество фото использован снимок Человека-паука Тома Холланда. Певица не узнала актера и поверила, что документы подлинные, хотя фотография на паспорте не сходилась с фотографией на аватарке профиля «Лукина», когда он звонил, уточнила певица.

«В глубине души верю, что их найдут», — сказала Долина.

Поддельный паспорт мошенника, обманувшего Ларису Долину
Фото: © кадр из программы «Пусть говорят» на Первом канале

Мошенники под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга убедили певицу, что преступники получили доступ к ее счетам и взяли на нее кредит под залог квартиры. Под их руководством Долина самостоятельно переводила деньги на «безопасные счета», а также уговорили певицу продать квартиру, пообещав, что сделка будет фиктивной.

В итоге, Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Деньги наличными она передала нескольким посредникам. В августе 2024 года певица поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Курьера, которая забрала деньги у Долиной, и еще несколько дропперов задержали. В ноябре их приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии. Похищенные деньги не нашли.

Хамовнический суд Москвы в марте признал недействительной сделку по продаже квартиры Долиной, не вернув денег новой собственнице. После этого суды нескольких инстанций подтвердили это решение. В середине декабря дело будет рассматривать Верховный суд.

Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры

Культгид #Светская хроника #Общество #Криминал
