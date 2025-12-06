НАВЕРХ
Долина публично пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры

Источник:
Sibnet.ru
573 3
Лариса Долина
Фото: © @larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объявила, что вернет деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, хотя сейчас у нее нет этих денег.

«Я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила из очень тяжелых моментов. Для меня самое важное сохранить честь, достоинство и сохранить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники. Поэтому я верну ей деньги», — заявила певица.

Долина назвала это единственным справедливым решением, при этом добавила, что у нее нет необходимой суммы.

Певица в 2024 году стала жертвой мошенников, она переводила деньги на «безопасные счета», также ее убедили продать квартиру. По словам Долиной, она была уверена, что сделка фиктивная. Однако покупательница была настоящей.

В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием мошенников. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен. Кассационный суд подтвердил это решение.

Лурье в итоге обратилась в Верховный суд. Уже после этого ее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Долина предложила мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет.

Женщина отказалась от публичных выступлений, чтобы оградить семью от внимания и избежать обвинений в давлении на суд. Такой ответ Лурье дала передаче «Пусть говорят» — ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что ее приглашали на эфир с Долиной.

Обсуждение (3)
Uynachalnica

СВО всего 9%? Тут даже на Шамана Томагавк хотели потратить, а у народа вопросов мало...

olegsbeglov

Да уж. Медведевский вклад действительно крайне ОСОБЫЙ. Сам учредил, сам победил.

AK47PROSecurity

Пффф. Естественно он ответит только на удобные ему вопросы.

-2rist-

сначало прочитал "Юморист года".