Долина публично пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объявила, что вернет деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, хотя сейчас у нее нет этих денег.

«Я всегда считала себя очень сильной женщиной и выходила из очень тяжелых моментов. Для меня самое важное сохранить честь, достоинство и сохранить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники. Поэтому я верну ей деньги», — заявила певица.

Долина назвала это единственным справедливым решением, при этом добавила, что у нее нет необходимой суммы.

Певица в 2024 году стала жертвой мошенников, она переводила деньги на «безопасные счета», также ее убедили продать квартиру. По словам Долиной, она была уверена, что сделка фиктивная. Однако покупательница была настоящей.

В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием мошенников. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен. Кассационный суд подтвердил это решение.

Лурье в итоге обратилась в Верховный суд. Уже после этого ее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Долина предложила мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет.

Женщина отказалась от публичных выступлений, чтобы оградить семью от внимания и избежать обвинений в давлении на суд. Такой ответ Лурье дала передаче «Пусть говорят» — ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что ее приглашали на эфир с Долиной.