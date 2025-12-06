НАВЕРХ
Сырский признал тотальное наступление России

Sky News
Главком ВСУ Александр Сырский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Российская армия продвигается по всей линии фронта, признался главком ВСУ Александр Сырский.

«На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта», — сказал украинский главнокомандующий в интервью телеканалу Sky News.

Сырский уточнил, что Россия ежедневно запускает порядка 5 тысяч ударных беспилотников по украинским позициям вдоль линии фронта, а также около 2 тысяч беспилотников, сбрасывающих бомбы.

«Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. На данный момент мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне», — подчеркнул главнокомандующий.

