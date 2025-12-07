Где можно воспользоваться цифровым паспортом

Цифровой идентификатор станет добровольной альтернативой бумажному документу, но использовать его можно только в строго определенных случаях, сказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Макка Салигова.

Цифровой паспорт представляет собой QR-код с фото и ключевыми данными личности, генерируемый в приложении «Госуслуги».

«Это электронная версия бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. В нем будут содержаться сведения о ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место регистрации, а также биометрия гражданина», — объяснила «Известиям» Салигова.

Внедрение электронного документа происходит постепенно. На первом этапе с сентября 2024 года цифровой паспорт применяли для входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой, покупки товаров 18+ (алкогольной и табачной продукции), отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт начнут принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, а также в МФЦ для некоторых услуг. В перспективе ожидается расширение на гостиницы, медицину и транспорт.

При этом бумажный документ остается обязательным при первичном открытии банковских счетов, нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, получении загранпаспорта, трудоустройстве и судебных процедурах.

Как оформить

Для оформления цифрового паспорта нужно зарегистрироваться и подтвердить личность на портале «Госуслуги». После этого можно сгенерировать QR-код в приложении, который станет цифровым подтверждением личности.

Пользователь может в любое время отозвать согласие на использование цифрового паспорта или повторно его активировать через усиленную электронную подпись в приложении «Госключ».