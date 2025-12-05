НАВЕРХ
СМИ узнали, что США мешают планам ЕС изъять активы России

Источник:
Bloomberg
198 2
Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Представители администрации президента США Дональда Трамп убеждают европейских чиновников отказаться от планов по изъятию замороженных российских активов, поскольку это помешает мирному процессу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские представители пытались доказать этим государствам-членам ЕС, что российские активы «необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продления войны», рассказали источники.

Первоначальный мирный план США из 28 пунктов предполагал, что 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. Вашингтон планирует забрать 50% прибыли.

Остальная часть заблокированных активов Москвы, согласно этому документу, должны были направить в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Но этот пункт был впоследствии изъят из плана.

Европейских чиновников возмутили претензии США на часть активов (даже если номинально те предназначены для восстановления Украины). Но больше их взбесил тот факт, что остальные средства Вашингтон решил поделить с Москвой.

Еврокомиссия же собирается предоставить Украине кредит в размере 165 миллиардов евро за счет российских активов: 25 миллиардов из средств, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также 140 миллиардов из бельгийского депозитария Euroclear.

Политика #Мир
