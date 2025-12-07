Профессор заявил об угрозе исчезновения половины пляжей мира

Пляжи в мире исчезают из-за повышения уровня моря, вызванного потеплением, а также урбанизации прибрежных зон, предупредил профессор Уругвайского университета, океанолог Омэр Дефео.

«К концу столетия почти половина пляжей исчезнет. Мы, Уругвай, Бразилия и Аргентина, делим эти ресурсы. Поэтому мы должны работать в партнерстве, чтобы управлять прибрежными экосистемами и сохранять их», — приводит издание Science Daily заявление Дефео.

По его словам, прибрежная система состоит из трех зон. Дюны, расположенные выше отметки самого высокого прилива, — это сформированные ветром «песочные горы». Сам пляж — вторая зона. Далее расположена подводная зона.

Деятельность человека оказывает негативное влияние на все зону прибрежных систем. Но больше страдают участки под водой. Строительство зданий прямо на песке и механическая очистка пляжей уменьшают биомассу и видовое разнообразие, отметил ученый.

Одно из исследований показало, что пятая часть пляжей подвергается сильной или экстремальной эрозии. Среди факторов, влияющих на это, Дефео назвал повышение уровня моря, изменения ветровых потоков и поведения волн.