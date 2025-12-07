НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Профессор заявил об угрозе исчезновения половины пляжей мира

Источник:
Science Daily
215 0
Пляж
Фото: © Sibnet.ru

Пляжи в мире исчезают из-за повышения уровня моря, вызванного потеплением, а также урбанизации прибрежных зон, предупредил профессор Уругвайского университета, океанолог Омэр Дефео.

«К концу столетия почти половина пляжей исчезнет. Мы, Уругвай, Бразилия и Аргентина, делим эти ресурсы. Поэтому мы должны работать в партнерстве, чтобы управлять прибрежными экосистемами и сохранять их», — приводит издание Science Daily заявление Дефео.

По его словам, прибрежная система состоит из трех зон. Дюны, расположенные выше отметки самого высокого прилива, — это сформированные ветром «песочные горы». Сам пляж — вторая зона. Далее расположена подводная зона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда исчезает вода во время отливов

Деятельность человека оказывает негативное влияние на все зону прибрежных систем. Но больше страдают участки под водой. Строительство зданий прямо на песке и механическая очистка пляжей уменьшают биомассу и видовое разнообразие, отметил ученый.

Одно из исследований показало, что пятая часть пляжей подвергается сильной или экстремальной эрозии. Среди факторов, влияющих на это, Дефео назвал повышение уровня моря, изменения ветровых потоков и поведения волн.

Еще по теме
Наука объяснила, почему так трудно похудеть
Получен уникальный мед со вкусом шоколада
Споры мха выжили в открытом космосе
Дерево возрастом 385 млн лет нашли в России
смотреть все
Наука #Наука #Погода
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
31
Китай обложит налогом презервативы
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
20
Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска