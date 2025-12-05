НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

ВСУ планировали ракетный удар по Shaman’у

Источник:
Sibnet.ru
236 5
Певец Shaman
Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Вооруженные силы Украины планировали нанести ракетный удар по месту проведения концерта певца Shaman’а в Белгороде, заявила глава Лиги безопасного интернета, жена артиста Екатерина Мизулина.

Концерты Shaman в Белгороде должны были пройти 3 и 4 декабря. Незадолго до начала первого выступления певец сообщил в телеграм-канале, что городской ДК закрыли, поскольку, «по имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов».

«Была объявлена ракетная опасность. ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России», — написала Мизулина в телеграм-канале.

По ее словам, «трагедии удалось избежать» благодаря работе белгородских властей, МЧС и Минобороны. Мизулина подчеркнула, что билеты «были полностью распроданы», в общей сложности их должны были посетить более 2 тысяч зрителей.

Общественница добавила, что после отмены концерта они обсудили случившееся с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Перед отъездом Дронов посетил семью погибшего участника военной операции Алексея Осипова, решив, что поездку «все-таки нужно завершить на позитивной ноте».

Еще по теме
Рэпер Птаха спел стихи Марии Захаровой
Рэпер Macan ушел в армию
Буланова сообщила о предательстве «энергосберегающих» танцоров
Тейлор Свифт стала самой продаваемой певицей всех времен
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Маск раскрыл имя следующего президента США
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин назвал причину распада СССР
Эксперты НАТО увидели прогресс России в морских дронах
ВСУ планировали ракетный удар по Shaman’у
Лариса Долина сделает важное заявление о скандале вокруг квартиры
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
29
Китай обложит налогом презервативы
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
22
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России