ВСУ планировали ракетный удар по Shaman’у

Вооруженные силы Украины планировали нанести ракетный удар по месту проведения концерта певца Shaman’а в Белгороде, заявила глава Лиги безопасного интернета, жена артиста Екатерина Мизулина.

Концерты Shaman в Белгороде должны были пройти 3 и 4 декабря. Незадолго до начала первого выступления певец сообщил в телеграм-канале, что городской ДК закрыли, поскольку, «по имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов».

«Была объявлена ракетная опасность. ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России», — написала Мизулина в телеграм-канале.

По ее словам, «трагедии удалось избежать» благодаря работе белгородских властей, МЧС и Минобороны. Мизулина подчеркнула, что билеты «были полностью распроданы», в общей сложности их должны были посетить более 2 тысяч зрителей.

Общественница добавила, что после отмены концерта они обсудили случившееся с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Перед отъездом Дронов посетил семью погибшего участника военной операции Алексея Осипова, решив, что поездку «все-таки нужно завершить на позитивной ноте».