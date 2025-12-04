НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названы самые важные для россиян песни

Источник:
Sibnet.ru
147 2
Яндекс музыка
Фото: © Sibnet.ru

Самыми значимыми песнями для россиян стали национальный гимн, «День Победы», «Матушка» Татьяны Куртуковой, «Перемен» группы «Кино» и «Я русский» исполнителя Shaman, следует из социологического исследования центра Russian Field.

Россиян опрашивали о самой значимой песне «для поколения». Так, песня «Перемен» группы «Кино» вошла в топ-3 сразу у трех групп: от 18 до 29 лет, от 30 до 44 лет и от 45 до 59 лет. «Матушка» у первых двух категорий стала второй после гимна России.

Также в десятку самых значимых для россиян песен попали гимн СССР, «Священная война», «Надежда» Александры Пахмутовой, «С чего начинается Родина» и «Русское поле», отмечают авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов разного пола, возраста и мест проживания. Отмечается, что характерной чертой стало отсутствие в ответах россиян «исполнителей-иноагентов».

Еще по теме
Мединский удивился, что капибара — реальное животное
Глава СПЧ увидел двойные стандарты в отношении обнаженных тел
Четверть медиков в Сибири поменяла работу в первые три месяца
Часть россиян получат две пенсии в декабре
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
Маск раскрыл имя следующего президента США
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин пообещал освободить Донбасс
Россиянам поставят в паспорте новую отметку
Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
Мединский удивился, что капибара — реальное животное
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
26
Китай обложит налогом презервативы
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
22
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»