Названы самые важные для россиян песни

Самыми значимыми песнями для россиян стали национальный гимн, «День Победы», «Матушка» Татьяны Куртуковой, «Перемен» группы «Кино» и «Я русский» исполнителя Shaman, следует из социологического исследования центра Russian Field.

Россиян опрашивали о самой значимой песне «для поколения». Так, песня «Перемен» группы «Кино» вошла в топ-3 сразу у трех групп: от 18 до 29 лет, от 30 до 44 лет и от 45 до 59 лет. «Матушка» у первых двух категорий стала второй после гимна России.

Также в десятку самых значимых для россиян песен попали гимн СССР, «Священная война», «Надежда» Александры Пахмутовой, «С чего начинается Родина» и «Русское поле», отмечают авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов разного пола, возраста и мест проживания. Отмечается, что характерной чертой стало отсутствие в ответах россиян «исполнителей-иноагентов».