Российские власти взялись за круглосуточные магазины

Заксобрание Кировской области внесло в Госдуму законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать ограничения на работу круглосуточных магазинов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Небольшие магазины, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива направлена на борьбу с незаконной торговлей алкогольной продукцией в ночное время. Так, в Кировской области выявлены нарушения в 113 из 141 таких торговых точек, уточнили авторы законопроекта.

Кировские депутаты утверждают, что продажа алкоголя ночью «создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к таким торговым объектам, а также шум (особенно в летнее время), который и является предметом наибольшего общественного напряжения».

Законопроект находится в начальной стадии рассмотрения и направлен в комитет Государственной думы по промышленности и торговле.