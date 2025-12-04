НАВЕРХ
Писателя-иноагента Акунина приговорили к 15 годам колонии

Sibnet.ru
Писатель Борис Акунин
Писатель-иноагент Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в перечень террористов и экстремистов) осужден по третьей уголовной статье, общий срок наказания — 15 лет в колонии строгого режима.

Акунин признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), он приговорен к одному году лишения свободы, сообщила прокуратура Москвы.

Поскольку в июле 2025 года писатель уже был заочно приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 14 годам колонии строгого режима по делам о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), эти сроки полностью сложили.

В результате совокупное наказание для Акунина составило 15 лет колонии строгого режима, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима. Рассмотрение этого уголовного дела заняло один день.

Дополнительными мерами стали штраф в 200 тысяч рублей и запрет на администрирование интернет-сайтов на шесть лет. Мера пресечения для Акунина, находящегося за рубежом, изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне.

