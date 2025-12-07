Современные научные исследования связали слишком долгий сон с повышенными рисками для здоровья — от усталости до сердечно-сосудистых проблем, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«О том, что недосып вреден, знают все. Но вот что любопытно: слишком долгий сон тоже не идет нам на пользу. Исследования показывают, что и нехватка сна, и его избыток связаны с повышенными рисками для здоровья — от усталости до сердечно-сосудистых проблем», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

Научные данные о продолжительности сна говорят что:

6–8 часов — оптимальный диапазон сна для взрослых;

8–9 часов — уже небольшой рост рисков для здоровья;

9–10 часов — риски становятся заметными;

10+ часов — самый неблагоприятный вариант по влиянию на здоровье.

Мета-анализ данных более 2 миллионов человек показал что:

Сон более семи часов повышает риск смерти примерно на 14%;

Сон 9+ часов — уже на 34%.

Дело в том, что чаще всего длительный сон — это не причина, а следствие: депрессии, апноэ сна, воспалительных процессов, хронических заболеваний, объяснила врач.

Плюс есть предположения, что избыток сна может нарушать циркадные ритмы, сбивать метаболизм и «расхолаживать» сердечно-сосудистую систему, добавила она.

«Так что если вы постоянно спите 9–10+ часов и все равно просыпаетесь разбитыми — это не «я просто люблю поспать», а сигнал, к которому стоит прислушаться», заключила Павлова.