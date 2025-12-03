НАВЕРХ
Закон о запрете алкомаркетов в новостройках внесли в Госдуму

«Интерфакс»
Алкоголь
Межфракционная группа разработала законопроект о запрете размещения алкомаркетов в новостройках, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Проект закона касается торговых площадок, где продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за отчетный период, приводит «Интерфакс» слова Нилова.

В российском законодательстве нет запрета на размещение соответствующих торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом подобные магазины крайне негативно сказываются на криминогенной обстановке, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, из-за них нарушаются права жителей домов на отдых и благоприятную окружающую среду.

