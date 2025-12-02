НАВЕРХ
Красноярский манул Борис подготовился к зиме. ФОТО

Sibnet.ru
Красноярский манул Борис из парка «Роев ручей» хорошо подготовился к зиме, он «зажировался» почти до 6,4 килограммов, сообщается в телеграм-канале парка.

«Вес: увеличен до оптимальных показателей 6 380 граммов. Шерсть: густота повышена на 300%, пушистость — на все 500%. Плотность меха — 9 тысяч волосков на квадратный сантиметр. Это самый густой мех среди всех кошачьих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние три месяца Борис самоотверженно поедал все, что ему приносили — от мышек до мяса курицы. Между приемами пищи манул «профессионально лежал, копил энергию и смотрел на всех так, будто мы лично виноваты в наступлении зимы».

Согласно нормам, манул, весивший летом около 4 килограммов, должен был набрать к зиме порядка 6 килограммов. Бориса взвешивали ежедневно, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу.

Манул Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В красноярский парк «Роев ручей» он переехал в августе 2025 года.

