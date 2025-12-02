НАВЕРХ
Часть россиян получат две пенсии в декабре

Источник:
РИА Новости
Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, соответственно, он и будет использован для индексаций.

«Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде», — уточнил депутат.

Причем, по словам Нилова, важно подчеркнуть, что в 2026 году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля.

