НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Опрос показал, когда молодежь начинает половую жизнь

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Интимные отношения
Фото: © Freepik.com

Современная молодежь демонстрирует заметно более поздний старт интимных отношений, следует из результатов опроса, проведенного НАФИ и «Гедеон Рихтер».

Дебют сексуальной жизни у половины россиян приходится на возраст 18-23 лет, при этом зумеры (18-23 года) начинают сексуальную жизнь позже представителей других поколений, говорится в исследовании.

Поколение Z (18-23 года) демонстрирует заметно более поздний старт интимных отношений: 19% опрошенных еще не имеют такого опыта, а 7% затруднились ответить.

Опрос также показал, что за последний год количество россиян, сталкивавшихся с трудностями в интимных отношениях, снизилось с 51% до 41%. Соответственно, доля тех, кто не испытывает подобных проблем, выросла с 43% до 52%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШесть роковых ошибок в сексе

При этом наиболее частые трудности, с которыми сталкиваются россияне, – это снижение влечения (52%) и сложности с достижением оргазма (43%). 71% опрошенных считают, что их интимные отношения соответствует ожиданиям, однако каждый пятый (22%) признался, что не доволен тем, как складывается его сексуальная жизнь.

Мужчины чаще выражают неудовлетворннность, что противоречит устоявшимся стереотипам о том, что мужчинам легче достичь сексуального удовлетворения. Наибольшая доля неудовлетворенных наблюдается среди людей 40–45 лет  как мужчин, так и женщин (26%).

Еще по теме
Долина показала паспорт мошенника с фото Человека-паука Тома Холланда
Долина публично пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры
Долина объяснила молчание о квартире шоком и требованиями следствия
Лариса Долина сделает важное заявление о скандале вокруг квартиры
смотреть все
Жизнь #Общество #Здоровье
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

AK47PROSecurity

Пффф. Естественно он ответит только на удобные ему вопросы.

Uynachalnica

СВО всего 9%? Тут даже на Шамана Томагавк хотели потратить, а у народа вопросов мало...

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...