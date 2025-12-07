Опрос показал, когда молодежь начинает половую жизнь

Современная молодежь демонстрирует заметно более поздний старт интимных отношений, следует из результатов опроса, проведенного НАФИ и «Гедеон Рихтер».

Дебют сексуальной жизни у половины россиян приходится на возраст 18-23 лет, при этом зумеры (18-23 года) начинают сексуальную жизнь позже представителей других поколений, говорится в исследовании.

Поколение Z (18-23 года) демонстрирует заметно более поздний старт интимных отношений: 19% опрошенных еще не имеют такого опыта, а 7% затруднились ответить.

Опрос также показал, что за последний год количество россиян, сталкивавшихся с трудностями в интимных отношениях, снизилось с 51% до 41%. Соответственно, доля тех, кто не испытывает подобных проблем, выросла с 43% до 52%.

При этом наиболее частые трудности, с которыми сталкиваются россияне, – это снижение влечения (52%) и сложности с достижением оргазма (43%). 71% опрошенных считают, что их интимные отношения соответствует ожиданиям, однако каждый пятый (22%) признался, что не доволен тем, как складывается его сексуальная жизнь.

Мужчины чаще выражают неудовлетворннность, что противоречит устоявшимся стереотипам о том, что мужчинам легче достичь сексуального удовлетворения. Наибольшая доля неудовлетворенных наблюдается среди людей 40–45 лет — как мужчин, так и женщин (26%).