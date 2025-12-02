НАВЕРХ
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией

Magyar Nemzet
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Европа фактически готовится к военному столкновению с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на стратегические документы Евросоюза.

Будапешт не поддерживает рост военной риторики в Евросоюзе и выступает против шагов, которые могут «приблизить Европу к прямой конфронтации с Россией», приводит венгерское издание Magyar Nemzet слова Сийярто, сказанные им на парламентских слушаниях.

Глава МИД Венгрии отметил, что Европа «готовится к войне с Россией»: в стратегических документах Евросоюза прописано достижение полной боеготовности вооруженных сил к 2029 году. Это означает, что военный конфликт «становится возможным» уже в 2030 году, подчеркнул Сийярто.

Венгрия постоянно критикует европейскую оборонную политику. Летом 2024 года оно выступал против планов Еврокомиссии по увеличению военных инвестиций, утверждая, что это «может привести Европу к опасной эскалации».

