Сотни малых городов России оказались под риском исчезновения

Сотни малых и моногородов России рискуют исчезнуть с карты страны из-за массового оттока населения, который не восполняется прибывающими жителями, говорится в докладе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основными факторами сокращения численности населения в малых городах названы уход молодежи и естественное сокращение старшего поколения. Общее число домохозяйств в таких населенных пунктах сокращается из года в год, приводит ТАСС пояснение социологов.

Они указывают на недостаточную инфраструктуру, ограниченные возможности для образования и карьерного роста, а также отсутствие жизненных смыслов, позволяющих молодым людям видеть перспективу развития на малой родине.

Пессимизм молодежи гораздо более выражен в малых городах: лишь 33% молодых жителей смотрят в будущее с оптимизмом, тогда как в городах-миллионниках этот показатель достигает 53%. Опросы также выявили, что около 38% россиян готовы переехать в другой город при условии получения выгодного рабочего предложения.

Социологи прогнозируют, что с 1950 по 2030 год население за пределами крупных городов сократится на 36%, тогда как численность жителей в городах с населением свыше 500 тысяч человек вырастет на 25%.