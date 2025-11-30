Космонавт предсказал войну за территории на Луне

Космический державы вступят в жесткую схватка за Луну, спутник Земли вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий, считает Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

«Борьба за Луну, а если еще и на Луне найдется что-то достойное, она будет достаточно жесткой. Это надо понимать», — сказал РИА Новости Юрчихин, отвечая на вопрос, должна ли Луна.

Как человек, разбирающийся в теме космоса, он отметил, что «было бы замечательно, чтобы человечество когда-нибудь осознало, что работать вместе гораздо легче и плодотворнее, чем работать в одиночку».

Но учитывая, что США определили районы, в которых они садились на «Аполлоне», принадлежат им, схватка за Луну — прогноз реальный, считает российский космонавт.