Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская призналась, что «разорвала все отношения с христианством и вообще с любой авраамической религией». Заявление прозвучало в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

При этом она не стала объяснять, почему отошла от христианства. Поклонская отметила, что это личная тема, которой она не собирается делиться ни с кем. Советница не уточнила, во что верит сейчас.

«Чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. В эфире программы женщина уточнила, что его сокращенная форма — Рада. При этом она не планировала никому публично говорить о смене имени, поэтому к ней по-прежнему обращаются как к Наталье.