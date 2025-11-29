НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»

Источник:
RTVI
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская призналась, что «разорвала все отношения с христианством и вообще с любой авраамической религией». Заявление прозвучало в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

При этом она не стала объяснять, почему отошла от христианства. Поклонская отметила, что это личная тема, которой она не собирается делиться ни с кем. Советница не уточнила, во что верит сейчас.

«Чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. В эфире программы женщина уточнила, что его сокращенная форма — Рада. При этом она не планировала никому публично говорить о смене имени, поэтому к ней по-прежнему обращаются как к Наталье.

Политика #Россия
