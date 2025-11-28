НАВЕРХ
Ольга Бузова исполнила главную роль в фильме «Равиоли Оли»

Источник:
Sibnet.ru
205 0
кадр из фильма
кадр из фильма "Равиоли Оли" (реж. Андрей Никифоров)
Фото: © «Наше кино»

Компания «Наше кино» представила трейлер романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой. Это ее первая в главная роль в полнометражном фильме.

По сюжету картины, Бузова, играющая саму себя, влюбляется во владельца завода по производству пельменей, который убеждает ее вложить деньги в его бизнес. Деньги певицы он присваивает себе и исчезает, оставляя героине почти обанкротившееся предприятие в маленьком провинциальном городке. Не желая сдаваться, Бузова отправляется в Нижник Теплышки, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но все же находят свой счастливый финал», – сообщает пресс-служба компании «Наше кино».

Режиссером картины выступил Андрей Никифоров, работавший над сериалом «Восьмидесятые» в качестве сценариста, а сейчас снимающий ремейк «Сказки о потерянном времени». 

Партнерами Бузовой по съемочной площадке стали Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова и другие артисты.

Картина выйдет в прокат 5 февраля.

