Ольга Бузова исполнила главную роль в фильме «Равиоли Оли»

Компания «Наше кино» представила трейлер романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой. Это ее первая в главная роль в полнометражном фильме.

По сюжету картины, Бузова, играющая саму себя, влюбляется во владельца завода по производству пельменей, который убеждает ее вложить деньги в его бизнес. Деньги певицы он присваивает себе и исчезает, оставляя героине почти обанкротившееся предприятие в маленьком провинциальном городке. Не желая сдаваться, Бузова отправляется в Нижник Теплышки, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но все же находят свой счастливый финал», – сообщает пресс-служба компании «Наше кино».

Режиссером картины выступил Андрей Никифоров, работавший над сериалом «Восьмидесятые» в качестве сценариста, а сейчас снимающий ремейк «Сказки о потерянном времени».

Партнерами Бузовой по съемочной площадке стали Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова и другие артисты.

Картина выйдет в прокат 5 февраля.