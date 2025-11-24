НАВЕРХ
Финальные эпизоды «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале

Sibnet.ru
кадр из сериала
кадр из сериала "Вампиры средней полосы" (реж. Алексей Акимов)
Фото: © Start

Онлайн-кинотеатр Start покажет второую половину финального сезона сериала «Вампиры средней полосы» в феврале 2026 года.

Заключительный сезон, состоящий из десяти эпизодов, стартовал 1 ноября. После премьеры пятой серии 28 ноября шоу возьмет перерыв на два месяца. Перед паузой Start опубликовал новый трейлер.

«Во второй части сезона нас ждет вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских», — сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В режиссерское кресло для съемок финала истории сел шоураннер проекта Алексей Акимов, не исключивший появление спин-оффа сериала в будущем.

Netflix представил трейлер финального сезона «Очень странных дел»

«Вампиры средней полосы» — один из самых успешных российских сериалов последних лет. Его создатели сумели соединить детектив, фэнтези и комедию, а также привлечь уникальный актерский состав во главе с Юрием Стояновым. На «Кинопоиске» проект имеет рейтинг 8.3, на Start’е – 9.1

