Netflix представил трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финального сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела», первая часть которого выйдет уже 26 ноября.

Ролик демонстрирует изрядно пострадавший от «разломов» Хоукинс, спустя полтора года после событий четвертого сезона. В городе действует военное положение, улицы патрулируют вооруженные солдаты, а главные герои объединяются для последней битвы с Векной.

Помимо всех основных участников каста, в трейлере можно увидеть присоединившуюся к актерскому ансамблю Линду Гамильтон — Сару Коннор из «Терминатора».

Финальный, пятый сезон мистического сериала братьев Даффер стартует 26 ноября. В этот день на Netflix выйдут четыре серии. Еще три эпизода выложат 25 декабря.

Узнать, чем закончилась паранормальная история, фанаты смогут перед самым Новым годом – 31 декабря.