Netflix представил трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Фото: © Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финального сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела», первая часть которого выйдет уже 26 ноября.

Ролик демонстрирует изрядно пострадавший от «разломов» Хоукинс, спустя полтора года после событий четвертого сезона. В городе действует военное положение, улицы патрулируют вооруженные солдаты, а главные герои объединяются для последней битвы с Векной.

Помимо всех основных участников каста, в трейлере можно увидеть присоединившуюся к актерскому ансамблю Линду Гамильтон — Сару Коннор из «Терминатора».

Финальный, пятый сезон мистического сериала братьев Даффер стартует 26 ноября. В этот день на Netflix выйдут четыре серии. Еще три эпизода выложат 25 декабря. 

Третий сезон сериала «Метод» стартовал на «Кинопоиске»

Узнать, чем закончилась паранормальная история, фанаты смогут перед самым Новым годом – 31 декабря.

