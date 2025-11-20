НАВЕРХ
Третий сезон сериала «Метод» стартует на «Кинопоиске»

Sibnet.ru
кадр из сериала "Метод" (реж. Юрий Быков)
Фото: © «Кинопоиск»

Третий сезон детективного сериала «Метод» 20 ноября начал выходить на «Кинопоиске». Зрителей ждут новые актеры и старая команда постановщиков.

По сюжету, события новых серий происходят через пять лет после финала второго сезона. В «Команду Меглина» теперь входят несколько маньяков, получивших второй шанс. Они по собственному опыту знают, что движет преступниками, и помогают раскрывать серийные убийства по всей стране.

Актерский ансамбль «Метода 3» пополнили звезды «Слова пацана» Никита Кологривый (Кащей) и Лев Зулькарнаев (Зима), а также Эльдар Калимулин из «Аутсорса» и Анна Савранская из фильма «Лед 3». Режиссерское кресло вновь занял Юрий Быков, снявший первый сезон.

«В этой истории я увидел для себя возможность поработать с девятью новыми артистами. Мне нравится, когда в фильме есть большая группа персонажей и нет жесткой фокусировки на одном конкретном», — цитирует Быкова пресс-служба «Кинопоиска» .

В день премьеры зрителям будут доступны сразу четыре серии нового сезона. Оставшиеся четыре выйдут 18 декабря.

