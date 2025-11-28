НАВЕРХ
Стала известна победительница «Мисс Интернешнл-2025». ФОТО

Представительница Колумбии Каталина Дуке стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл-2025», входящего в «Большую четверку». Красавица из России Екатерина Романова стала «Мисс фотогеничность».

Новой «Мисс Интернешнл» 26 лет, она окончила факультет социальных коммуникаций Университета EAFIT в Медельине.

Первой вице-мисс стала Йолланда Чимбарами из Зимбабве, Второй вице-мисс — Паола Гусман Санчес из Боливии, Третьей вице-мисс — Меллиза Ксавьера Юлиан из Индонезии, Четвертой вице-мисс — Мирна Эсгуэрра из Филиппин.

«Мисс Интернешнл-2025» прошел в Японии среди 80 девушек. Представительница России Екатерина Романова получила специальную награду «Мисс фотогеничность».

«Мисс фотогеничность» Екатерина Романова на конкурсе «Мисс Интернешнл-2025»
«Мисс фотогеничность» Екатерина Романова
Фото: © @ekaterinaromanovaa_

«Мисс Интернешнл» входит в «Большую четверку» конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля». Проводится с 1960 года. Основная идея — «Всемирный праздник красоты», где оценивается не только внешний вид участниц, но и их нравственные качества.

Культгид #Светская хроника
