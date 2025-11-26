Циветты впервые в России размножились в Новосибирском зоопарке

Масковые пальмовые циветты из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило стали родителями, это первое потомство данного вида в истории зоопарков России, сообщила пресс-служба зоосада.

Двойня появилась на свет 7 августа. Сейчас двойне уже больше трех месяцев. Малыши активно растут и размером они уже почти с маму. Во время взвешивания в начале ноября один весил 1,8 килограмма, другой — 1,9 килограмма.

В ходе последующих осмотров будет уточнен пол детенышей. Пока нет ответа на вопрос «мальчики или девочки», потому что определение пола у циветт — довольно сложная задача.

Сейчас малышей уже можно увидеть: они живут в комплексе «Азия» рядом с бинтуронгами». По сравнению с родителями, детеныши циветт обладают менее интенсивным окрасом.

Пальмовая циветта — вид хищных млекопитающих из подотряда кошкообразных, ночное, скрытное животное. Эндемик африканского континента. Это небольшое животное, не более 60 сантиметров в длину. В неволе живет до 15 лет.