Роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи из-за пропаганды ЛГБТ*

Тираж романа Стивена Кинга «Оно», исчезнувшего из книжных магазинов и с маркетплейсов, отозвали из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений, сообщила гендиректор издательства АСТ Татьяна Горская.

«Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сказала Горская ТАСС.

Глава издательства напомнила, что «Оно» издается в России уже несколько десятилетий и роман давно никто не проверял на соответствие законодательству. Сейчас АСТ проводит собственную экспертизу, по результатам которой издательство примет решение о дальнейших действиях, например, о маркировке произведения (сейчас она 16+).

«В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», — добавил Горская.

«Оно» (It) — роман в жанре ужасов, впервые опубликован в 1986 году. Книга входит в несколько престижных рейтингов лучших романов столетия и тысячелетия. По сюжету семеро друзей борются с древним монстром, способным принять любой облик. В произведении есть второстепенный нетрадиционный персонаж.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России