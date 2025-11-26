НАВЕРХ
Роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи из-за пропаганды ЛГБТ*

Источник:
Sibnet.ru
207 1
Постер фильма «Оно»
Фото: © Warner Bros.

Тираж романа Стивена Кинга «Оно», исчезнувшего из книжных магазинов и с маркетплейсов, отозвали из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений, сообщила гендиректор издательства АСТ Татьяна Горская.

«Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сказала Горская ТАСС.

Глава издательства напомнила, что «Оно» издается в России уже несколько десятилетий и роман давно никто не проверял на соответствие законодательству. Сейчас АСТ проводит собственную экспертизу, по результатам которой издательство примет решение о дальнейших действиях, например, о маркировке произведения (сейчас она 16+).

«В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», — добавил Горская.

«Оно» (It) — роман в жанре ужасов, впервые опубликован в 1986 году. Книга входит в несколько престижных рейтингов лучших романов столетия и тысячелетия. По сюжету семеро друзей борются с древним монстром, способным принять любой облик. В произведении есть второстепенный нетрадиционный персонаж.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Обсуждение (1)
Топ комментариев

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...

se 34

Европа предлагает России сдаться, а если нет то Украинцы еще не кончились

mosquito__2010

твоя сопливая ирония была бы отличной поддержкой украине да только кладбища украинские переполнены тебе...

Батя на диване

чет неравный обмен как по поему