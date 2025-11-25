Приметы и лунный календарь на 25 ноября

Иван Милостивый отмечается в народном календаре 25 ноября. В астрологии на эту дату приходится пятый день лунного цикла. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Чтобы не навлечь на себя несчастья, в день Ивана Милостивого нельзя было отказывать в помощи нуждающимся. Запрещалось оставлять окна и двери открытыми — через них могут «уйти» счастье и благополучие. Также считалось, что в этот день нельзя покупать обувь — это приносило неудачу.

На Ивана Милостивого люди старались подавать милостыню, помогать соседям и совершать хорошие поступки. Существовал обычай дарить друг другу подарки — считалось, что такая вещь принесет удачу.

По лунному календарю наступает пятый день Луны. Видимая часть Луны растет, данная фаза символизирует накопление энергии и сил. С астрологической точки зрения, растущая Луна — благоприятное время для любых начинаний.

Погодные приметы гласили, что если в этот день пойдет дождь, сырая и влажная погода будет до февраля. Приход холодов в этот день обещал раннюю весну. Если воробьи перелетают стайками с места на место, ожидается сильный ветер.