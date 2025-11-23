Приметы и лунный календарь на 23 ноября

Родионов день отмечается в народном календаре 23 ноября. В астрологии на эту дату приходится завершение третьего лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Согласно поверьям, особое значение 23 ноября придавалось одежде — нельзя было надевать поношенные или грязные вещи, чтобы не отпугнуть удачу. Запрещали в этот день давать в долг хлеб и соль. Считалось, что вместе с ними из дома на весь год «уйдет» благополучие.

Также нельзя было есть на ходу и в одиночку, пищу следовало принимать только за семейным столом, не торопясь, иначе мог нагрянуть голод. Примета на Родионов день гласила, что оставлять кусок хлеба на столе в этот день не стоит, можно заболеть. Также в эту дату нельзя было мыться.

По лунному календарю 23 ноября завершается третий лунный день, после чего начинается четвертый. Растущая фаза Луны создает благоприятные предпосылки для планирования новых дел, однако при этом не рекомендуется тратить силы на решение чужих проблем.

Погодные приметы прогнозировали начало зимы — если 23 ноября иней покрыл все вокруг, то будет мороз и снегопад. Сильный ветер сулил скорые метели, а обильный снегопад обещал теплую зиму.