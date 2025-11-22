НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Аномальное тепло придет в европейскую часть России

Источник:
РИА Новости
447 0
Осень
Фото: © Sibnet.ru

Аномально теплая погода ожидается в европейской части России в течение предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Практически на всей европейской территории страны, кроме Мурманской области, температура будет существенно превышать климатические значения, уточнил Вильфанд в комментарии РИА Новости.

Метеоролог пояснил, что такая погодная аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят на территорию России непривычно высокие температуры.

Особенно выраженное превышение нормы прогнозируется в южных регионах — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Так, на Черноморском побережье днем ожидается более 20 градусов, такие показатели соответствуют началу июня для Москвы.

Еще по теме
Синоптик пообещал теплый ноябрь
Экстремальную погоду спрогнозировали для регионов Сибири
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Экстремальные холода накрыли Сибирь
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Как выглядела первая Windows
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.