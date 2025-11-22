Аномальное тепло придет в европейскую часть России

Аномально теплая погода ожидается в европейской части России в течение предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Практически на всей европейской территории страны, кроме Мурманской области, температура будет существенно превышать климатические значения, уточнил Вильфанд в комментарии РИА Новости.

Метеоролог пояснил, что такая погодная аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят на территорию России непривычно высокие температуры.

Особенно выраженное превышение нормы прогнозируется в южных регионах — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Так, на Черноморском побережье днем ожидается более 20 градусов, такие показатели соответствуют началу июня для Москвы.