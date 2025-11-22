Число платных мест в российских вузах ограничили

Правительство утвердило правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Согласно документу, утверждены правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение.

Всего в ограничительный список включены 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета. По остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.

Новые правила вводятся на один год и могут быть пересмотрены после анализа приемной кампании 2026 года, уточняется в сообщении.