Истребитель Tejas индийских ВВС разбился на авиашоу в Дубае в момент исполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот погиб.

Самолет потерпел крушение, выполняя фигуру высшего пилотажа «Бочка», сообщили очевидцы. Позднее ВВС Индии подтвердило крушение истребителя.

После инцидента началась эвакуация посетителей Dubai Airshow, на месте работают пожарные и спасатели, передает с места событий корреспондент ТАСС. По его словам, пилот не успел катапультироваться.

Индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas был разработан с участием французских конструкторов. Принят на вооружение в 2016 году.