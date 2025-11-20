НАВЕРХ
Названа причина снятия с продажи романа «Оно» Стивена Кинга

РБК
Персонаж Оно из книги Стивена Кинга
Персонаж Оно из книги Стивена Кинга
Фото: AntMan3001 / CC BY-SA 2.0

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи для проверки соответствия содержания книги ее маркировке по запросу Роскомнадзора, сообщил директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

«Поступил запрос от Роскомнадзора в Российский книжный союз и Минцифры по поводу этой книги, что нужно проверить маркировку на книге и соответствие ее контента той маркировке, которая указана», — сказал Рубис в комментарии РБК.

Он уточнил, что в настоящее время проводится экспертиза романа, однако издательство приостановило торговлю книгой до окончания экспертизы, после которого станет ясно, что именно необходимо наклеивать на книгу.

Ранее стало известно, что роман «Оно» начали  снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов. Сейчас книга маркирована знаком 16+, однако ряд экспертов считают, что ценз для произведения должен быть повышен до 18+.

Стивен Кинг в марте 2022 года приостановил сотрудничество с АСТ, которое имеет разрешение на издание его произведений на русским языке. Однако на время действия предыдущих контрактов у издательства остались права на ранее купленные книги автора.

