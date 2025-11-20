НАВЕРХ
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез из книжных и онлайн-магазинов

Sibnet.ru
Постер фильма «Оно» 2017 года
Фото: © Warner Bros. «Оно»

Роман Стивена Кинга «Оно» недоступен для покупки в книжных магазинах онлайн и на маркетплейсах, также книгу изъяли из продажи в оффлайн-магазинах.

В сети «Читай-город» «Оно» Кинга нет в наличии. Маркетплейсы Ozon и Wildberries при поиске романа предлагают другие произведения автора, убедился корреспондент Sibnet.ru.

На то, что из «Оно» исчезло из книжных магазинов в Новосибирске, обратило внимание издание Infopro54.

«Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению, — цитирует Infopro54 сотрудника одного из магазинов.

Кинговское «Оно» входило в «черный» список из 252 книг, которые могут быть изъяты в рамках запрета пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движения ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Перечень был опубликован СМИ в феврале 2024 года. Тогда Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Александр Хинштейн назвали его рабочим документом, составленном в 2022 году до принятия законов.

«Оно» (It) — роман в жанре ужасов, впервые опубликован в 1986 году. Книга входит в несколько престижных рейтингов лучших романов столетия и тысячелетия. По сюжету семеро друзей борются с древним монстром, способным принять любой облик. В произведении есть второстепенный нетрадиционный персонаж.

Жизнь #Общество #Искусство
