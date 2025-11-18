Бойцы группировки российских сил «Центр» отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска (Покровска) , сообщило Минобороны России.

«Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков», — сказано в сообщении.

Агломерация Красноармейска и Димитрова — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот участок — краеугольный камень украинской обороны в ДНР.

Также штурмовики 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны.

В Димитрове подразделения 51-й армии наступают в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города.