НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Красноармейск

Источник:
Sibnet.ru
180 1

Бойцы группировки российских сил «Центр» отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска (Покровска) , сообщило Минобороны России.

«Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков», — сказано в сообщении.

Агломерация Красноармейска и Димитрова — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот участок — краеугольный камень украинской обороны в ДНР.

Также штурмовики 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны.

В Димитрове подразделения 51-й армии наступают в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города.

Тема: Военная операция на Украине
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали жилые дома в Волгограде
Количество дезертиров сравнялось с численностью ВСУ
Кремль предупредил Киев о последствиях отказа от переговоров
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
24
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева