НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Пострадают миллионы»: Wildberries оценил запрет скидок

Источник:
Sibnet.ru
429 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Предложение Банка России по ограничению скидок при выборе способа оплаты на маркетплейсах абсурдно, заявила объединенная компания Wildberries & Russ.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже», — сообщила пресс-служба компании.

Маркетплейс отметил, что обсуждение инициативы проходит в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. При этом скидки на способы оплаты соответствуют законодательству и рыночным практикам.

Wildberries отметил, что скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли. «Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли», — подчеркнул маркетплейс.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По ее словам, регулятор обсуждает способы конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы.

Еще по теме
Евросоюз закупил рекордное количество российских удобрений
Минцифры запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Стартует главная распродажа года 11.11
Китай отменил ограничения на американский импорт
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал «активизацию» переговоров
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Красноармейск
NASA проведет специальный брифинг об объекте 3I/ATLAS
Миронов раскритиковал идею о переброске рек из Сибири
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
31
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
24
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами
24
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева