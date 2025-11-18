Предложение Банка России по ограничению скидок при выборе способа оплаты на маркетплейсах абсурдно, заявила объединенная компания Wildberries & Russ.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже», — сообщила пресс-служба компании.

Маркетплейс отметил, что обсуждение инициативы проходит в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. При этом скидки на способы оплаты соответствуют законодательству и рыночным практикам.

Wildberries отметил, что скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли. «Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли», — подчеркнул маркетплейс.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По ее словам, регулятор обсуждает способы конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы.