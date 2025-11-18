НАВЕРХ
Буланова сообщила о предательстве «энергосберегающих» танцоров

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Татьяна Буланова и один из ее танцоров
Фото: Sealle / CC BY-SA 4.0

«Энергосберегающие» танцоры Татьяны Булановой, покорившие соцсети, покинули певицу — она обвинила их в предательстве.

Вирусным стал танец к песне «Один день». Он получил множество смешных комментариев, также в соцсетях запустили челлендж, повторяя незамысловатые движения.

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами», — цитирует Буланову «СтарХит».

Певица сообщила, что более-менее хорошие отношения у нее остались с Дмитрием Берегулей, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Максим и Алена Алалыкины, по словам Булановой, подвели ее, когда ушли в начале гастролей: «это просто предательство настоящее».

Буланова рассказывала, что этот коллектив работал с ней 25 лет, и ей нравилась команда.

