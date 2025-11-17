НАВЕРХ
Миронов потребовал заморозки цен на бензин

Sibnet.ru
Заправка
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил заморозить цены на топливо до 1 октября 2026 года.

«Действовавшее много лет правило, по которому рост цен на АЗС не должен превышать общие темпы потребительской инфляции, в 2025 году перестало работать. В этой ситуации "Справедливая Россия" предлагает заморозить цены и установить мораторий до 1 октября 2026 года», — приводит пресс-служба политика его официальное обращение главе правительства России Михаилу Мишустину.

Миронов привел данные Росстата, согласно которым за январь – октябрь этого года, цены на бензин выросли на 10,16%. При этом общий рост стоимости товаров в стране за тот же период оказался более чем в два раза меньше и составил 4,53%.

Одновременно с мораторием глава «Справедливой России» предложил ФАС усилить контроль за ценообразованием и торговыми надбавками на сетевых автозаправках.

Как распознать разбавленный бензин

