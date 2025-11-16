Венгрия и Турция пообещали скорое завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в обозримой перспективе. С ним солидарен глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — приводит ТАСС слова Орбана. На вопрос, заинтересован ли Путин в мирных переговорах, он ответил: «Да».

Премьер Венгрии считает, что Россия хотела бы завершить конфликт как можно скорее, но в то же время стремится достичь своих целей. Когда это произойдет, «смысла продолжать войну уже не будет», сказал он, утвердительно ответив на вопрос, сумеет ли Москва взять под контроль весь Донбасс.

США прекратили тратить деньги на Украину

О скором завершении конфликта независимо от Орбана накануне заявил и глава МИД Турции.

«Сейчас, на мой взгляд, эта война находится в самой близкой к остановке точке. Мы видим, что все условия для перемирия уже созрели», — отметил Фидан.