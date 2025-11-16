Налоговая предупредила о пени за просрочку уплаты налогов

Российским налогоплательщикам, не успевшим оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года, с 2 декабря начнут начислять пени, предупредила Федеральная налоговая служба

Налоговое ведомство разослала уведомления через личные кабинеты на сайте ФНС, портале госуслуг и в приложении «Налоги физлиц». Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налога, отметила пресс-службы.

«При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — предупреждает ФНС. За каждые 100 рублей недоимки будет списываться 5,5 копейки ежедневно.

Согласно Налоговому кодексу, ставка пени для физлиц составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ. Через три месяца просрочки налоговая вправе списывать долги со счетов без судебного решения, а за крупные суммы может наступать уголовная ответственность.