ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге самых сильных армий мира Global Firepower 2025. Эксперты особо отметили мощь российской артиллерии.

«Сила определяется не только размером вооруженных сил страны, но и ее активами, такими как корабли и самолеты, ее оборонным бюджетом и доступом к природным ресурсам, таким как нефть и уголь», — приводит издание Business Insider критерии рейтинга Global Firepower 2025.

Первое место в рейтинге заняли США. Штаты лидируют по числу подлодок, истребителей, ударных вертолетов, самолетов-заправщиков. Оборонный бюджет страны превышает 873 миллиарда долларов.

На втором месте оказалась Россия. Хотя по количеству самолетов, вертолетов и танков она уступает США, в самоходной и буксируемой артиллерии, а также в реактивных системах залпового огня равных российской армии равной в мире нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как «Тополь» сохранил ядерный престиж России

Третье место в рейтинге занял Китай. Он лидирует по числу танков, кораблей и численности годного к службе населения, а также по запасам и добыче угля.

Четвертое место в рейтинге заняла Индия, пятое - Южная Корея. Великобритания оказалась на шестом месте, Франция — на седьмом, за ними идут Япония, Турция и Италия, замыкающая первую десятку.

Во вторую десятку вошли Бразилия, Пакистан, Индонезия, Германия, Израиль, Иран, Испания, Австралия, Египет и Украина, занявшая 20-е место.