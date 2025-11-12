Густой туман помог российским военным войти в Покровск

Густой туман позволил российским военным без потерь войти вглубь стратегического для ВСУ Покровска (Красноармейска).

Благодаря погодным условиям российская сторона беспрепятственно перебрасывает войска в город, чтобы затем окружить украинские подразделения, пишет BBC со ссылкой на источники в украинском командовании.

Туман скрывает продвижение российских войск, так как украинские беспилотники, оснащенные оптическими камерами, неэффективны в условиях плохой видимости, отмечает западное издание.

После появления статьи Минобороны России опубликовало в телеграм-канале коллаж с военнослужащим на фоне тумана с надписью: «Но мы пройдем опасный путь через туман». В надписи цитируются строчки из песни группы «Сектор Газа».

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября доложил президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.