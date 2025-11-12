НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цифровой рубль повлияет на соотношение наличных и безналичных

Источник:
«Прайм»
663 1
Цифровой рубль
Фото: © Sibnet.ru

Внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы, но окажет влияние на соотношение наличных и безналичных, рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Денежная масса — это общее количество денег, которые сейчас находятся в обращении. Этот показатель рассчитывает Банк России по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем цифровой рубль потребителю

Поскольку цифровой рубль — это одна из форм национальной валюты, факт его появления никак не повлияет на общий показатель. «Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме», — рассказала «Прайм» Главина.

Но, по ее словам, баланс между наличными и безналичными в денежной массе может измениться. По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5-10% к 2030 году.

На общей массе это никак не отразится. Однако на нее могут повлиять другие факторы, например, инфляция или рост экономики, заключила эксперт.

Еще по теме
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Стоимость золотых резервов России достигла максимума
Назван максимальный размер больничного в 2026 году
Эксперт рассказал о праве банков не принимать старые доллары
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (1)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога