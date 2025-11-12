Цифровой рубль повлияет на соотношение наличных и безналичных

Внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы, но окажет влияние на соотношение наличных и безналичных, рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Денежная масса — это общее количество денег, которые сейчас находятся в обращении. Этот показатель рассчитывает Банк России по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения.

Поскольку цифровой рубль — это одна из форм национальной валюты, факт его появления никак не повлияет на общий показатель. «Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме», — рассказала «Прайм» Главина.

Но, по ее словам, баланс между наличными и безналичными в денежной массе может измениться. По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5-10% к 2030 году.

На общей массе это никак не отразится. Однако на нее могут повлиять другие факторы, например, инфляция или рост экономики, заключила эксперт.