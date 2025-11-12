НАВЕРХ
Что можно и нельзя 12 ноября: приметы на Синичкин день

Люди верили, что если 12 ноября во двор залетит синица, семью ждет счастье
На Руси 12 ноября называли Синичкин день — было принято наблюдать за птицами и подкармливать их зерном. Народный календарь связывал с этой датой разнообразные приметы и суеверия — так, запрещалось прогонять пернатых от кормушек и просить соль взаймы.

Православные 12 ноября почитают святого Зиновия, которого прозвали Синичником. Славяне издревле считали синицу Божьей птицей. Они верили, что если в этот день во двор залетит синица, семью ждет счастье.

Именно синицы становились в эту дату главным источником прогнозов. Если синицы жалобно пищали — ждали резкого похолодания. Сбивались в стаи и приближались к жилью — значит, впереди морозы. Синица пела громко и звонко — будет ясная погода.

Были и различные запреты — например, нельзя было обижать птиц, иначе в дом придет беда. Не рекомендовалось просить взаймы соль — отказ означал долгую ссору с близкими. Незамужним девушкам нельзя было есть мясо — можно было лишиться перспективы на удачное замужество.

Хозяйкам не советовали печь хлеб и пироги из прошлогодней муки. Считалось, что это может вернуть в жизнь старые разочарования. Также запрещалось выбрасывать остатки пищи — это грозило голодом.

Мужчины 12 ноября открывали зимний сезон охоты и рыбалки. Добрым предзнаменованием считали добычу зайца — это сулило удачу на весь год. Рыбаки устраивали обряд на берегу реки или озера, чтобы обеспечить себе везение в предстоящий сезон.

Как сделать кормушку для птиц своими руками за пять минут
