Новый глава Сирии после разговора с Путиным встретится с Трампом

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед Шараа
Фото: © пресс-служба Кремля

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 10 ноября проведет переговоры с главой США Дональдом Трампом.

Аш-Шараа выстраивает отношения с державами, традиционно имеющими большое влияние на Ближнем Востоке. 15 октября он впервые посетил Москву, где встретился с Путиным. Этот визит удивил многих экспертов: российские войска воевали с силами, которые ранее возглавлял новый президент Сирии.

Тем не менее, аш-Шараа на встрече в Кремле подчеркнул серьезный вклад России в развитии Сирии и связывающие две страны «серьезные мосты сотрудничества». По мнению аналитиков, новый сирийский лидер избрал политику баланса между основными мировыми игроками.

Настал момент для переговоров с Трампом. Для США аш-Шараа — также непростая фигура. Долгое время американские власти считали его террористом несмотря на то, что он воевал против пророссийского режима Башара Асада в Сирии. Вашингтон лишь в пятницу, 7 ноября снял с него санкции.

По мнению аналитиков, новый сирийский лидер избрал политику баланса между основными мировыми игроками, там самым укрепляя свои политические позиции.

В конце 2024 года силы, возглавляемые аш-Шараа, свергли режим Асада. Последний бежал в Москву. В Сирии у России остались две военные базы: авиационная в Хмеймиме и морская — в Тартусе. Эти базы имеют критически важное значение для российского присутствия на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

