Гидрометцентр рассказал, в каких регионах ждать снегопадов

Европейская часть России пока останется без снега из-за теплой температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега... Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега», — сказал РИА Новости Вильфанд.

По его словам, выпадет снег на Юго-западе Сибирского федерального округа. «И вот все эти регионы Дальнего Востока, это же огромная территория Сибири.... А вот на Европейской территории пока только северо-восток», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ноябре будет стоять достаточно теплая погода, которая нехарактерна для этого месяца — пока снега можно не ждать в Европейской части России.